Время Ч: Григорий Соколов, Виктор Третьяков и Владимир Атлантов

«Давайте помечтаем... Быть может, в соревнование включатся вокалисты, дирижеры, оркестры – и конкурс превратится в фестиваль музыки, в тот «самый главный» музыкальный центр, всемирный музыкальный праздник, мечта о котором живет в сердце каждого музыканта-исполнителя. И имя Чайковского, светлый дух его творчества будут сближать и объединять тысячи самых разных людей со всех концов света», ‑ рассуждал в 1962 году председатель фортепианного жюри Второго конкурса Чайковского Эмиль Гилельс. И его мечта отчасти сбылась: на Третьем конкурсе в 1966 году была введена новая специальность – вокал, причем с отдельными премиями в мужской и женской номинациях.

Мысли Гилельса развивал и Генрих Нейгауз: «Мне кажется целесообразным, чтобы впредь на конкурсах Чайковского соревновались не только инструменталисты, но и певцы, симфонические оркестры, балетные и оперные труппы. Чайковский – создатель гениальных симфоний, опер, балетов, романсов. Инструментальные произведения – лишь дополнение к этому грандиозному творческому богатству. И если конкурсы должны выполнять, помимо выявления новых талантов, еще и популяризаторскую миссию, то на них творчество композитора должно быть представлено в более широком объеме».

Программы конкурса, включавшие романсы Чайковского и русские оперные арии, создавали трудности для певцов-иностранцев, ведь русский язык для них был серьезной проблемой. Особенно в то время, когда русский репертуар за границей плохо знали. Но всё же в женской номинации победу одержала американка Джейн Марш, которой не зря предвещали успех на мировой оперной сцене. А среди мужчин безупречной была победа Владимира Атлантова, который через год стал солистом Большого театра.

На третьем конкурсе, как ожидалось, была сенсация: победителем у пианистов становится 16-летний ленинградец Григорий Соколов, которому никто из всесоюзной критики не прочил победы. А среди скрипачей лучшим стал Виктор Третьяков.

Ежедневно в 17:30 (мск) слушайте на радио «Орфей» записи звёзд, которые зажглись благодаря Конкурсу Чайковского.

#TCH16 #ВремяЧ