Время Ч: Владимир Ашкенази, Эдуард Грач, Наталья Шаховская

«Как музыкант — я счастлив. Как советский гражданин — я горжусь тем, что моя страна созвала и сердечно принимает в столице столь представительное и уважаемое собрание музыкантов. Как человек своего века — я радуюсь тому, что конкурс имени Чайковского духом своим и направленностью утверждает идеалы, близкие всему прогрессивному человечеству», ‑ сказал Дмитрий Шостакович о Втором международном конкурсе имени Чайковского.

В тот год появилась третья номинация ‑ виолончель. Изначально в ней планировали только шесть премий и два диплома, но жюри всё же отстояло призовое равенство, «выбив» ещё две премии. Абсолютным лидером по результатам трёх туров стала Наталья Шаховская, которая покорила жюри «невероятной ровностью выступлений и выдающимся исполнением Концерта Шостаковича».

У пианистов в тот год безусловным лидером стал Владимир Ашкенази, игру которого большинство членов жюри оценило на высший балл.

Скрипач Эдуард Грач, хоть и получил только пятую премию, в дальнейшем сделал успешную музыкальную карьеру и был признан одним из лучших мировых исполнителей.

Ежедневно в 17:30 (мск) слушайте на радио «Орфей» записи звёзд, которые зажглись благодаря Конкурсу Чайковского.

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