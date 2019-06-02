Ева Геворгян на Юношеском конкурсе имени Вэна Клайберна

В эти дни в Форт-Уорте (штат Техас, США) проходит Юношеский конкурс пианистов имени Вэна Клайберна — великого пианиста ХХ века, кумира нашей публики, победителя самого первого Международного конкурса имени Чайковского. Конкурс имени Клайберна — один из самых известных, трудных и престижных в мире музыки. От России в конкурсе участвует 15-летняя пианистка Ева Геворгян — ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории (класс профессора Наталии Трулль). Несмотря на юный возраст, Ева уже завоевала звание лауреата множества престижных состязаний пианистов. Из недавних наград назовем Международный конкурс имени Шумана в немецком Дюссельдорфе (2017, 1-я премия), конкурс «Astana Piano Passion» (Казахстан, 2017, 2-я премия и приз зрительских симпатий), 18-й телевизионный конкурс «Щелкунчик» (2017, Серебряный Щелкунчик и специальный приз Центральной музыкальной школы), конкурс «Grand Piano Competition» (Москва, 2018) и Международный конкурс пианистов в Кливленде (США, 2018, 1-я премия).

Ева — стипендиат Академии музыки Лихтенштейна, лауреат престижной международной премии ICMA в номинации «Открытие года» (2019). В начале мая этого года Ева Геворгян приняла участие в концерте лауреатов ICMA в Люцерне. 4 июня в нашем эфире в программе «Вечерний Орфей» — трансляция гала-концерта из Люцерна, где можно, в частности, услышать финал 2-го фортепианного концерта Сен-Санса в блестящем исполнении молодой российской пианистки.

Несколько часов назад на Юношеском конкурсе имени Вэна Клайберна были объявлены имена участников и расписание второго тура конкурса (четвертьфинала). Ева Геворгян продолжает сражаться за награды конкурса. Она вошла в число 14-ти участников четвертьфинала, что уже является серьезным достижением. 3 июня, когда в Москве будет уже поздний вечер, Ева начнет свое выступление в четвертьфинале.

Пожелаем талантливой российской пианистке удачи и победы!