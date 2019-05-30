«Сигизмунд, король Польши»

VI Международный фестиваль вокальной музыки «Опера Априори» завершится большим совместным проектом агентства Apriori Arts с Московской филармонией в Концертном зале имени Чайковского: 14 июня впервые в России прозвучит опера Леонардо Винчи «Сигизмунд, король Польши» (1727), написанная неаполитанским композитором на переработанное либретто Франческо Бриани «Il Vincitor generoso» (1708). О произведении с неординарным для итальянской барочной оперы сюжетом, основанном на исторических событиях военного противостояния Польши и Литвы, участники и организаторы проекта расскажут перед концертным исполнением оперы. Концерт пройдёт при поддержке Института Адама Мицкевича (Польша), будучи приуроченным к 450-летнему юбилею одного из важнейших событий в европейской истории — объединению Королевства Польского и Великого Княжества Литовского в Речь Посполитую при подписании Люблинской унии 1 июля 1569 года.

Проект представит блестящий международный состав исполнителей: Макс Эмануэль Ценчич (Сигизмунд/контратенор, Австрия), Александра Кубас-Крук (Пшемислав/сопрано, Польша), Юрий Миненко (Оттон/контратенор, Украина), Софи Юнкер (Кунигунда/сопрано, Бельгия), Диляра Идрисова (Юдита/сопрано, Россия), Джейк Ардитти (Эрнест/контратенор, Великобритания), Василий Хорошев (Герман/контратенор, Россия),{oh!} Orkiestra Historyczna! (польский ансамбль старинных инструментов «Исторический оркестр») под управлением Мартины Пастушки (скрипка) и Марчина Щвёнткевича (клавесин).