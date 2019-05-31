Время Ч: Клиберн и Климов

Они открыли список победителей престижного конкурса, а конкурс открыл миру их имена. В нашем эфире 2 июня, в 17:30, прозвучат записи первых лауреатов Первого конкурса Чайковского — пианиста Вана Клиберна и скрипача Валерия Климова.

Радио «Орфей» начинает спецпроект, посвящённый Шестнадцатому Международному конкурсу Чайковского, который стартует 17 июня в Москве и Петербурге. Ежедневно в половине шестого вечера слушайте записи лучших из лучших: Владимира Ашкенази и Виктора Третьякова, Натальи Шаховской и Григория Соколова, Владимира Крайнева, Гидона Кремера, Елены Образцовой, Михаила Плетнёва и многих других звёзд, которые зажглись благодаря Конкурсу Чайковского.

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