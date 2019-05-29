Умер Алексей Людмилин

Алексей Людмилин, главный дирижер симфонического оркестра Новосибирского молодежного театра «Глобус», лауреат трех «Золотых масок», умер в Новосибирске в возрасте 77 лет. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. О месте и времени прощания пока не сообщают.

Людмилин родился в Свердловске в 1942 году. Окончил Уральскую консерваторию по классу альта и Санкт-Петербургскую консерваторию в классе Арвида Янсонса на факультете оперно-симфонического дирижирования. Был солистом оркестра Мариинского театра в течение 20 лет и дирижером-ассистентом Юрия Темирканова и Валерия Гергиева. В 2004 году создал молодежный симфонический оркестр в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», по 2019 год был его главным дирижером. Трижды лауреат и дипломант Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа дирижера».

По материалам ТАСС