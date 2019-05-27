Музыкант с безукоризненным чувством формы

Выдающийся пианист, композитор, педагог, музыкальный редактор – 27 мая исполняется 165 лет со дня рождения Павла Августовича Пабста.

Павел Пабст появился на свет в Кёнигсберге, и с самой колыбели его сопровождала музыка. Шансов стать известным в другой сфере практически не было. Отец будущего композитора — знаменитый в то время Август Пабст — капельмейстер, кантор, органист, пианист, автор нескольких опер, профессор Кёнигсбергского университета и директор Филармонического общества начинает обучать сына музыке с пяти лет. Мать мальчика, Паулина — певица, а старший брат — Луи Пабст — пианист, композитор, педагог.

В 9 лет Павел впервые публично выступает в Кёнигсберге, а в 15 совершает турне вместе со знаменитым норвежским скрипачом Улле Буллем. Получив базовую музыкальную подготовку у отца, Пабст далее берёт уроки фортепиано у австрийского пианиста Антона Доора в консерватории Общества друзей музыки в Вене, позднее — у Адольфа Блассмана в Дрездене. В Веймаре будущий композитор учится у самого Ференца Листа.

Затем начинается активная концертная деятельность. Пианист выступает во многих городах Европы, исполняя не только популярные в то время произведения, но и собственные сочинения. О Пабсте писали, что он был наделён безукоризненным чувством формы, а игра отличалась точностью артикуляции и виртуозной техникой.

С 1878 года Павел Августович преподаёт в Московской консерватории, через пару лет получает должность профессора. «Огромный, тяжёлый тевтон с бульдогообразным лицом, его фигура наводила страх, а между тем это был добрейший человек!» — вспоминал о Пабсте учившийся в этот период в консерватории Михаил Букиник. Среди учеников знаменитого педагога Александр Гедике, Александр Гольденвейзер, Константин Игумнов, Сергей Ляпунов, Николай Метнер и многие другие.

С Чайковским Пабста связывает многолетняя дружба. Знамениты его фантазии на темы из опер Петра Ильича «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» и балета «Спящая красавица». Эти произведения входили в репертуар Сергея Рахманинова, Александра Зилоти, Константина Игумнова, Владимира Софроницкого и других выдающихся пианистов. Чайковский доверяет другу составление и редактирование сборников своих фортепианных произведений и даже посвящает Пабсту «Концертный полонез» для фортепиано.

Среди сочинений Павла Августовича есть концерт для фортепиано с оркестром и фортепианное трио, посвящённые памяти Антона Рубинштейна, несколько фортепианных пьес, стиль которых предвосхищает пианизм Дебюсси, Лядова, Скрябина и Рахманинова. Уникальные записи игры Пабста 1890-х годов на валиках Эдисона хранятся в фондах Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге.

Павел Пабст до последнего дня жизни работал в Московской консерватории и умер в 1897 году.

Текст: Марина Сёмина