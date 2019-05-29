115 лет со дня рождения Григория Гинзбурга

«Всё, что снаружи — «просто и трезво», а «жизнь, и слезы, и любовь» — всё внутри», — говорил Григорий Гинзбург. Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения знаменитого пианиста и педагога.

В семье Гинзбургов не было ни одного человека, который бы пел или играл на каком-либо инструменте. Музыка в жизни Григория Романовича началась с того, что его родители купили пианино.

Талант маленького Григория оценил Александр Гольденвейзер. Он же взял Гинзбурга к себе в ученики. После смерти отца мальчика семья Гинзбургов оказалась в тяжелом положении. Тогда начинающий пианист начал жить в доме Гольденвейзера почти как приёмный сын. Новые знания и навыки Григорий Гинзбург получал в строгом музыкальном воспитании: «Однажды он как-то, рассердившись, выбросил прямо на улицу с пятого этажа все мои тетради, и я вынужден был бежать за ними вниз. Это было летом 1917 года. Однако эти занятия дали мне очень много, запомнились на всю жизнь». Московскую консерваторию и аспирантуру Гинзбург также окончил в классе Александра Борисовича.

Переломным этапом в карьере пианиста стало участие в Конкурсе имени Шопена в Варшаве в 1927 году. На этом состязании первую премию завоевал Лев Оборин, а специальную четвертую премию получил Григорий Гинзбург. Его игру польская публика встретила с восторгом. Затем Гинзбург отправляется в гастрольную поездку по городам Польши. Предложения выступить на Западе приходят одно за другим. А в СССР пианист даёт до ста концертов в год.

Через несколько лет после варшавского конкурса Григорий Романович начинает преподавать в Московской консерватории, а затем становится профессором. Среди его учеников Глеб Аксельрод, Сергей Доренский, Алексей Скавронский и другие.

Но в 1936 году в карьере пианиста наступают тревожные перемены. Гинзбурга перестают приглашать на правительственные мероприятия и больше не выпускают на гастроли за границу. В Московской консерватории составляют список победителей международных конкурсов. Лауреаты получают ордена, однако, к всеобщему удивлению, имени Григория Гинзбурга в списке нет. Пианист начинает жить в тревожном ожидании ареста: в доме появляется мешок с собранными вещами. Только через несколько лет Григорий Гинзбурга перестали подозревать в том, что он «враг народа». Когда же началась Великая Отечественная война, пианист продолжил активно выступать по всей стране.

Григорий Гинзбург сравнивал исполнение музыки с разговором, в котором главное — это мысль. Он был против туманности и надуманного романтизма. «Делать произведения великих мастеров музыки доступными и понятными», — так Григорий Гинзбург определял задачи музыканта. Пианист прославился виртуозными интерпретациями сочинений Листа. В репертуаре также были и крупные произведения Баха, музыка Моцарта, монументальные сонаты Бетховена.

Григорий Гинзбург умер 5 декабря 1961 года в Москве. Летом 2018 года в фойе Большого зала Московской консерватории установили бюст пианисту. Среди первых, кто увидел новую скульптуру, был сын знаменитого музыканта – Лев Гинзбург.

115-летие со дня рождения Григория Романовича Гинзбурга отметим в «Вечернем Орфее» 30 мая.

Текст: Алёна Оганесян