«Скиталец в романтической музыке» — 70 лет пианисту Борису Петрушанскому

Чёткость мышления, виртуозность и в то же время страстность — так коллеги и критики описывают игру Бориса Всеволодовича. Ученик Нейгауза и Наумова добился популярности в 70-х годах. Стал лауреатом конкурсов в Лидсе (IV премия, 1969 год), Мюнхене (камерный ансамбль, II премия. 1971), дипломантом V Конкурса имени Чайковского в 1974 году. Особую славу снискал благодаря победе на Конкурсе имени Алессандро Казагранде в итальянском городе Терни и выступлениях на фестивалях в Сполето. В 20 лет дебютировал с Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии под управлением Арвида Янсонса.

В трактовках Петрушанского отмечают проникновенность и эмоциональность. Отдельное внимание заслуживает исполнение пианистом концертов Моцарта, Бетховена, Чайковского и Равеля. Сам музыкант питает пристрастие к творчеству Брамса. Критики отмечают, что и музыка XX века (Барток, Мартину, Прокофьев, Шостакович) в исполнении Петрушанского обретает новые высоты.

За свою карьеру Борис Всеволодович выступал со многими мировыми коллективами и сотрудничал с такими дирижёрами, как Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Дмитрий Китаенко, Клаудио Аббадо, Саулюс Сондецкис и многими другими.

С 1975 по 1979 год Борис Петрушанский преподавал в Московской консерватории. В 90-х уехал в Италию. В разные годы преподавал в Accademia Pianistica «Incontri col Maestro», Accademia Ducale. В 2014 году избран академиком флорентийской Accademia delle Muse. Пианист записал на диски сочинения Брамса, Стравинского, Листа, Шопена, Шумана, Шуберта, Прокофьева, Шнитке, Мясковского и других композиторов. Сегодня Борис Петрушанский также проводит мастер-классы во многих странах мира и входит в жюри международных конкурсов.

В одном из интервью, Борис Всеволодович сказал: «Выступление должно нести этический посыл, сообщение для большого количества разных слушателей, не только для коллег».

70-летие Бориса Петрушанского отметим 3 июня в «Вечернем Орфее». Начало в 21:00 мск.

Текст — Никита Курочко