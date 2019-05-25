Юбилей Венской оперы

Венская опера – центр притяжения для ценителей музыки со всего света. Знаменитому театру 25 мая исполняется 150 лет. К своему дню рождения опера подготовила «Подарок из Вены» и для российской столицы.

25 мая 1869 года Венский оперный театр впервые открыл свои двери для светской публики. В присутствии императорской четы – Франца Иосифа и Елизаветы – состоялась премьера оперы Моцарта «Дон Жуан».

Великолепное здание, сооружённое по проекту архитекторов Эдуарда ван дер Нюлля и Августа Зикарда фон Зикардсбурга, сегодня вызывает восхищение и является одной из главных достопримечательностей Вены – но так было не всегда. Изначально общественность плохо приняла здание оперы, над ним насмехались – в те времена оно казалось публике недостаточно грандиозным, неудачно расположенным и в целом недостойным звания главной оперной сцены империи. Свою роль сыграло и нелестное высказывание кайзера Франца Иосифа. Архитекторы не вынесли унижения и оба скоропостижно скончались.

Вскоре публика изменила своё отношение к Венской опере – безупречный репертуар и талантливое руководство быстро вывели этот театр в число ведущих в Европе. На сцене стали выступать лучшие певцы мира, с ними работали крупнейшие дирижёры.

Возможно, одним из ключей к потрясающему успеху Венской оперы стал особенный подход к выбору руководства. На протяжении полуторавековой истории театр, помимо профессиональных администраторов, возглавляли выдающиеся музыканты – среди них Густав Малер, Карл Бём… Герберт фон Караян возглавлял Венскую оперу уже после её возрождения – в годы Второй мировой войны здание театра разрушили бомбардировки, и вновь открыть свои двери опера смогла лишь в 1955 году.

Здание возвели на основании оригинальных чертежей XIX века, стараясь сохранить лучшее, что было в театре. В честь открытия поставили единственную оперу великого Бетховена – «Фиделио». После реконструкции было решено восстановить любимые публикой Венские балы – они проходят и по сей день. На них играет музыка времён монархии и звучат лучшие композиции классиков.

Сегодня Венская опера продолжает держать высочайший стандарт. В репертуаре представлены и классические произведения, и современные постановки.

150-летие своего главного театра австрийская столица отметит с размахом. Утром 25 мая состоится праздничный концерт с участием известных музыкантов, оркестра и хора Венской оперы, а также выпускников Оперной школы. На юбилейный вечер запланирована премьера постановки оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени». Торжества продолжатся и на следующий день – 26 мая все желающие смогут посетить открытый концерт на площади перед зданием Венского оперного театра. Также для посетителей подготовят выставки, посвященные истории Венской оперы и её роли в культурной жизни Австрии.

К своему дню рождения опера подготовила «Подарок из Вены» для российской столицы. В Москве организуют трансляции четырёх представлений – это балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в постановке Рудольфа Нуреева, опера «Андре Шенье» с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым в главных ролях, а также новая постановка «Женщина без тени». Посмотреть трансляции можно будет в Большом амфитеатре парка «Зарядье».

Текст: Анна Чичагова