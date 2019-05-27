Галеви по фамилии Леви

Элиас Леви, он же Жак Франсуа Фроманталь Эли Галеви — представитель большой еврейской династии, внёсшей значительный вклад в культуру и искусство Франции. Так, его зять и ученик Бизе — автор самой популярной в мире оперы «Кармен», а сам он — создатель другой известной оперы «Жидовка». 27 мая исполняется 220 лет со дня рождения этого выдающегося французского композитора, педагога и общественного деятеля.

Сын кантора Халфона ха-Леви, перебравшегося в Париж из Баварии, с детства проявил яркие музыкальные способности, в 10 лет поступив в Парижскую консерваторию к знаменитому мэтру Луиджи Керубини. Окончив ее в 1819 году, он получает Римскую премию и отправляется на трехлетнюю стажировку в Италию. Результат этой поездки — псалом для трехголосного хора «De Profundis» с текстом на иврите. Вернувшись на родину, Галеви преподает в родной альма-матер, получив в 1827 году звание профессора. Среди его учеников — Гуно, Бизе, Сен-Санс, Лекок, Оффенбах.

Наряду с преподаванием Галеви работает в Итальянском оперном театре Парижа, затем в Парижской опере, для которых пишет собственные произведения, не имевшие поначалу большого успеха. Лишь в 1835 году его опера «Жидовка» («Дочь кардинала») на либретто Скриба приносит признание и славу. В ней композитор отражает трагические судьбы еврейского народа, страсть его религиозного чувства, искренность и силу настоящей любви, способной на любые жертвы. Об этом произведении высоко отзывались Герцен и Чайковский. Пётр Ильич назвал ее «лучшей выразительницей традиций и духа французской оперной школы». Находившийся в эмиграции Ленин писал матери из Мюнхена в 1901 году, что «с великим наслаждением» слушал эту оперу Галеви.

Всего композитор написал около 30 опер, часть которых — «Королева Кипра», «Карл Шестой» и другие, включая «Жидовку», принадлежат к так называемому Большому оперному стилю. Остальные относятся к комическому жанру — «Молния», «Шериф», «Мушкетеры королевы».

За заслуги Галеви избрали Членом Института Франции и постоянным секретарем Академии изящных искусств. Когда в 1862 году он скончался, ему были устроены пышные похороны. Сотни тысяч парижан провожали его в последний путь как национального героя, а одну из центральных улиц города рядом с Оперным театром тогда же назвали его именем.

Текст: Анатолий Лысенков