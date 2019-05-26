Друг Равеля. Дерзкий и лаконичный

Он никогда не исполнял радикальный авангард, любил произведения Шопена и Моцарта и, по праву, считается одним из лучших интерпретаторов музыки Равеля. 26 мая исполняется 115 лет со дня рождения пианиста Владо Перлмутера.

Он родился в местечке Ковно. Тогда это была территория Российской империи, сейчас — Литвы. В три года мальчик ослеп на один глаз в результате несчастного случая. Владо был третьим из четырех сыновей. Его отец был кантором, и первые уроки музыки будущий пианист получил в семье.

В 1915 году юноша начал заниматься у Морица Мошковского, а два года спустя его зачислили в Парижскую консерваторию в класс Альфреда Корто. Когда Перлмутер выиграл специальный консерваторский приз за успешную учебу и выступления, он отправился в Женеву, чтобы дать первый в жизни сольный концерт. Полученных денег хватило и на первый в жизни вечерний костюм. Много лет спустя пианист вернется в этот город, чтобы дать последний концерт незадолго до своего 90-летия.

Владо Перлмутер любил бросать судьбе вызовы. Однажды он решил выучить все фортепианные опусы Равеля, а затем написал композитору письмо с просьбой послушать его исполнение. В ответ Равель пригласил Перлмутера в свой загородный дом в Монфор Л’Амори, где пианист прожил полгода. В 1929 году состоялась долгожданная серия концертов, где Владо в присутствии композитора исполнил все его фортепианные произведения.

Когда началась война, Перлмутер перебрался в Швейцарию. Позже, в 1951 году он вернулся в Париж, где стал преподавать в консерватории.

Его замечания студентам были всегда остры и лаконичны. Их можно смело разбирать на цитаты: «Бери педаль не ногой, а ухом», «Излишняя виртуозность не совместима с выразительностью в этюдах Шопена», «Вы должны уметь играть crescendo без ускорений и diminuendo без замедлений».

Удивительным образом Владо Перлмутеру удавалось сочетать сольную карьеру и преподавание. В своих интерпретациях он был больше склонен к глубине, чем к внешней виртуозности и блеску. Иногда его обвиняли в «чрезмерной архитектурности», но никто не мог поспорить, что Владо Перлмутер — один из выдающихся пианистов 20 столетия.

Текст - Наталия СЕРГЕЕВА