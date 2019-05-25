Оперная королева Америки

«Оперной королевой Америки» называют знаменитую певицу Беверли Силлс, покорившую своим прекрасным лирико-колоратурным сопрано весь музыкальный мир. 25 мая исполняется 90 лет со дня рождения Беллы Мириам Силверман — таково её настоящее имя.

Как и большинство американских звезд, она родом из эмигрантской еврейской семьи — отца-румына и матери-одесситки, которая с детства приобщала дочь к музыке. Уже в юные годы талантливая девочка, уроженка Бруклина, прекрасно поет, владеет несколькими языками, помимо английского — французским, румынским, русским и даже идишем, снимается в короткометражном фильме, ведет собственную радиопрограмму и учится в школе для одаренных детей на Манхеттене.

Большую роль в становлении будущей артистки играет ее первый музыкальный педагог, аккомпаниатор знаменитой в начале 20 века итальянской певицы Амелиты Галли-Курчи, Эстель Либлинг. Благодаря ей Белла уже к 10 годам знает около 50 оперных партий и исполняет их где только можно — на радио, в театрах, в дамских и ночных клубах. Тогда же появляется ее сценический псевдоним.

По окончании школы Беверли начинает работать в передвижных оперных труппах, кочуя в течение 10 лет по разным городам США. За эти годы она осваивает почти весь белькантовый сопрановый репертуар из классических опер. А это более 80 партий! В 1955 году Силлс становится солисткой Нью-Йорк Сити-оперы, где и приобретает настоящую известность, сначала в роли Донны Анны в моцартовском «Дон Жуане», а затем, в середине 1960-х, в партиях Клеопатры из «Юлия Цезаря» Генделя и Манон из одноименной оперы Массне.

Критики признают в Беверли Силлс большую оперную звезду, прекрасно владеющую техникой колоратуры, а ее голос называют богатым, гибким, переливчатым и удивительно красивым. Впрочем, нахлынувшая слава не мешает певице критически относиться к себе. Покорив лучшие сцены мира, она в 1979 году, ровно в 50 лет, завершает вокальную карьеру, но не прекращает работать — становится генеральным директором нью-йоркского оперного театра, а затем возглавляет Линкольн-центр и даже легендарную Метрополитен-Оперу, в которой дебютировала довольно поздно, в 45 лет. Силлс скончалась 2 июля 2007 года от рака легких. На концерте ее памяти пели Доминго, Нетребко, Дессей и другие знаменитости.

Текст: Анатолий Лысенков