«Итальянка» в России

Музыка Верди, Пуччини и других итальянских композиторов – основа классического оперного пения. Одной из лучших певиц мира, в совершенстве владеющих этим репертуаром, является россиянка Людмила Каримовна Магомедова, у которой 23 мая – юбилей.

В ней соединились национальные черты жителей двух регионов – Дагестана, откуда родом она и ее отец, и Украины, где она провела детство со своей мамой. Получив начальное образование в Донецком музыкальном училище, юная певица поступает в московскую Академию театрального искусства в класс народного артиста СССР Владислава Пьявко, который становится не только наставником, но и настоящим «духовным отцом» Магомедовой, во многом определившим ее дальнейший творческий путь. Еще будучи студенткой, она снимается в автобиографическом фильме по сценарию Пьявко «Ты мой восторг, мое мученье» вместе с ним и другими звездами Большого театра - Архиповой, Лисицианом, Сергиенко. А затем сама поступает стажёром в главный оперный театр страны. Именно здесь выявляются характерные особенности ее голоса – драматического сопрано необычайной силы и красоты, и определяется круг исполняемых ею произведений, преимущественно итальянских.

В 1988 году Людмила совершает свою первую зарубежную поездку – в Румынию, где успешно дебютирует в «Трубадуре» Верди, исполняя роль Леоноры, и получает приглашение спеть там же «Норму» Беллини на оперном фестивале в Бухаресте. Свидетельством растущего международного признания певицы становится поступление ее на должность солистки Берлинской государственной оперы, где она поет в течение 7 сезонов. В дальнейшем Магомедова активно гастролирует в разных странах, поражая публику и критиков виртуозным исполнением сложнейших партий классического оперного репертуара – Тоски, Виолетты, Леди Макбет, Манон, Турандот и других. Не боится она и экспериментов, будь то главная роль в спектакле «Анастасия» современного итальянского композитора Контини или дуэт с популярным эстрадным певцом Николаем Басковым в Золотом Зале венского Музикферайна.

Заслуги Людмилы Магомедовой отмечены почетными наградами и званиями. Она народная артистка России, обладательница медали Фонда Ирины Архиповой «За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве».

Текст: Анатолий Лысенков.