Влюблённый в музыку Бетховена

Ученик Вебера и Сальери, он дружил с Мейербером и был женат на двоюродной сестре Гейне. 23 мая исполняется 225 лет со дня рождения композитора, пианиста и педагога Игнаца Мошелеса.

Мошелес родился в Праге в богатой еврейской семье. Отец хотел, чтобы дети связали жизнь с музыкой, поэтому с ранних лет Игнац занимался в Пражской консерватории. После ранней смерти отца 14-летний юноша переезжает в Вену, где берет уроки у Сальери и Альбрехтсбергера. Именно в это время он меняет свое настоящее имя Исаак на Игнац. Молодой музыкант восхищается музыкой Бетховена. А знаменитый композитор, в свою очередь, оказался так впечатлен выступлением Мошелеса в Вене, что поручил пианисту сделать инструментальное переложение своей единственной оперы «Фиделио», которым остался очень доволен.

После нескольких лет путешествий по европейским странам Игнац Мошелес вместе с семьей остается жить в Лондоне, где руководит Королевским филармоническим обществом.

Музыкант также ездит в Берлин, чтобы давать уроки юному Феликсу Мендельсону и его сестре Фанни.

Мошелесу успешно удается сочетать преподавательскую, исполнительскую и композиторскую деятельности. Среди 142 опусов Игнаца Мошелеса много партитур для симфонического оркестра и фортепиано. Здесь музыкант идет по стопам своего кумира Бетховена, чье творчество он пропагандировал до конца жизни и даже перевел на английский язык биографию композитора, написанную Шиндлером.

Текст: Наталия Сергеева