Борис Фрумкин – юбилей в джазовых ритмах

Пианист, аранжировщик, дирижер и композитор, один из лучших представителей джазовой школы Борис Фрумкин 26 мая отмечает 75-летие. С юбилеем, маэстро!

Любовь к джазу он унаследовал от своего отца Михаила Фрумкина, который играл в джаз-оркестре Александра Цфасмана, а с конца 40-х годов руководил собственным джаз-оркестром. Правда, сначала юный Борис получает классическое музыкальное образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, а затем и в Московской консерватории как пианист. Но его сердце тяготело к джазу: кумирами молодого музыканта были Дэйв Брубек, Джерри Маллиган, оркестр Гленна Миллера. «Когда я услышал The Jazz Messengers под руководством Арта Блейки, то эта музыка перевернула мое сознание!», — вспоминает музыкант.

По окончании учебы он начинает музыкальную карьеру в оркестре Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Вадима Людвиковского. На протяжении многих лет здесь Борис Фрумкин выступает как пианист и аранжировщик, участвует в различных джазовых фестивалях. Дальнейшую музыкальную карьеру он связывает с легендарным ансамблем «Мелодия», в котором с 1973 года работает пианистом и аранжировщиком, а с 1982 года и до конца существования ансамбля становится его художественным руководителем и дирижером. Ансамбль записывает около 200 долгоиграющих пластинок, среди которых «Ваши любимые песни», «Популярная мозаика», «Играем Дюка Эллингтона», «Концерт в Бомбее», «Besame mucho», а также музыку к десяткам мультипликационных и художественных кинофильмов, среди которых «Бременские музыканты», «Джентльмены удачи», «Военно-полевой роман», «Москва слезам не верит», «Покровские ворота». Ярким событием ансамбля «Мелодия» стало участие в уникальном советско-американском проекте — постановке мюзикла на музыку Дюка Эллингтона «Sophisticated lady» в 1980 году. Шоу выдержало 70 показов в России и более 50 в Opera-House Кеннеди-центра в Вашингтоне. Пианистом и дирижером этого шоу стал Борис Фрумкин.

С 2007 года Борис Михайлович руководит старейшим в мире биг-бэндом – оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Не менее знаменит Борис Фрумкин и как композитор: он написал музыку ко многим радиоспектаклям и телешоу, художественным фильмам, среди которых «Шофер на один рейс», «Глянец». Среди самых известных произведений маэстро — «Романтический вальс», «Ритмы большого города», «Самарская ярмарка», «Осенняя любовь», «Звезды над головой», «Счастливого пути», «Вспоминая друга».

Текст: Татьяна Тимофеева