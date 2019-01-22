«Мастера хорового пения» и маэстро Лев Конторович выступили в столице

Один из самых выдающихся коллективов с почти вековой историей выступил 21 января в Большом зале Московской консерватории. В исполнении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» прозвучали фрагменты из великих русских и зарубежных опер. Среди них «Жизнь за царя» Глинки, «Евгений Онегин» Чайковского, «Князь Игорь» Бородина, «Дочь полка» Доницетти, «Трубадур», «Макбет», «Набукко» и «Аида» Верди. В масштабную программу также вошли шедевры мировой вокальной классики в транскрипции Льва Конторовича. Народный артист России, Художественный руководитель и главный дирижёр «Мастеров» представил в авторском переложении музыку Моцарта, Шуберта, Баха, Беллини, Уэббера, Римского-Корсакова и других композиторов. Маэстро считает, что инструментальные композиции в исполнении хора — это всегда новые интересные краски.

Лев Конторович: «Это задача хорового дирижёра, руководителя расширять репертуар. Несмотря на то, что конечно же, очень много прекрасной хоровой музыки, иногда хочется исполнить знаменитые арии, и даже инструментальные произведения. И это позволяет совершенно по-другому услышать эту музыку. Например, я перекладывал ХТК Баха. Здесь, в хоре я нахожу такие краски. которые невозможно изобразить на фортепиано. А вот у хора большие возможности, и это звучит удивительно».

Иммерсивный подход к выступлению также добавляет свежее необычное восприятие хора — солисты спускаются в зрительный зал. По словам Льва Зиновьевича, это создаёт эффект объёмного звука.

Лев Конторович: «Это совершенно необходимо, потому что мы разбрасываем фактуру. И вокруг человека, который сидит в середине зала, выстраиваются фигурации, написанные композитором. Публика слышит их не линеарно, а стереоскопически».

Уникальность «Мастеров хорового пения» в том, что каждый артист в ансамбле может выступать и в качестве солиста. Вместе с прославленным коллективом на сцену Большого зала вышел Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, руководитель — профессор Анатолий Левин.

Музыкальный вечер 21 января входит в программу хорового абонемента. Напомним, что в конце прошлого года Академический Большой хор «Мастера хорового пения» отпраздновал своё 90-летие. А 30 января маэстро Лев Конторович отметит свой день Рождения. Ему исполняется 82 года!

Текст и фото: Марина Сёмина