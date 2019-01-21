Столичная премьера оперы «Тристия»

Пробирающий до костей, словно холод тюремных подвалов, — спектакль «Тристия» впервые в Москве представил Теодор Курентзис. 20 января на сцену Большого концертного зала «Зарядье» вышел хор и оркестр MusicAeterna под руководством своего греческого маэстро. Премьера постановки прошла в 2016 году на Международном Дягилевском фестивале.

«Тристия» — сборник стихов Осипа Мандельштама, его пророчество о судьбе ссыльного писателя. Оперу, основанную на поэзии заключённых сочинил французский композитор Филипп Эрсан. В сотрудничестве с автором Курентзис дополнил версию стихотворениями русских узников.

Теодор Курентзис: «У меня есть определённый образ жизни и определённая теория, которая основывается прежде всего на коммуникации. Для меня это очень важный аспект. Я считаю, что антенны коммуникаций с разными людьми всегда нужно настраивать. Многие из авторов стихотворений, вошедших в постановку, сейчас в тюрьме. И они мои друзья по Фейсбуку».





Пространством, где разворачивается действие становится не только сцена, но и зал. Солисты в буквальном смысле окружают зрителей. Безвыходность, страх, несвобода, — все эти чувства героев спектакля, будто верёвкой сковывают нас. Из хаоса, невнятного бормотания и диссонансов рождается стройное мелодичное многоголосое, которое снова переходит в хаос, как вечное колесо жизни. Завораживает и пугает смирение, которое, вместе с тем, царит над всем действием. Смирение, обреченность и странная, граничащая с безумием ирония.

Теодор Курентзис: «Мы показываем, что все люди, мёртвые или живые, объединяются в „государство прокажённых“, которые ищут исцеления, свободу и свет. И они приходят к нам, свободным, чтобы сказать ЧТО мы должны ценить».

Опера «Тристия» в исполнении хора и оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса действительно заставляет ценить жизнь. И выходя на улицу после спектакля, мы, словно дети, радуемся свободе и с благодарностью вглядываемся в ночное небо.

Текст и фото: Марина Сёмина