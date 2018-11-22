Гуманизм сложной музыки Бриттена

Бенджамин Бриттен: «Моя поэзия печальна. Но долг поэта предупредить людей». 22 ноября отмечаем 105 лет со дня рождения знаменитого английского композитора. Его музыку многие считают тяжёлой. Но именно так композитор выражал своё отношение к разрушительным событиям современной ему жизни.

Мальчик родился в семье зубного врача и уже в 6 лет проявил интерес к сочинению музыки. Мать композитора стала его первым наставником. В семье было ещё трое детей, но именно про маленького Бена она говорила: «Он станет четвертым великим «Б» вслед за хрестоматийно известным композиторским трио — Бах, Бетховен и Брамс».

Одно из самых своих значимых произведений – «Военный реквием» – композитор создал в 1961 году. Это сочинение стало великим памятником всем погибшим во Второй мировой войне. Бриттен написал его к освящению восстановленного собора в Ковентри — городе, разрушенном до основания бомбёжкой в 1942 году. Нацисты назвали эту кровавую военную операцию «Лунная соната». Позднее выдающиеся вокалисты 20 века Галина Вишневская, Питер Пирс, Дитрих Фишер-Дискау приняли участие в первой записи Реквиема. За несколько месяцев эта пластинка разошлась тиражом в 200 тысяч экземпляров.

Когда Бриттен услышал лондонское выступление Ростроповича, то решил специально для виолончелиста сочинить Сонату, в которой бы можно было показать выдающееся мастерство Мстислава Леопольдовича. Весной 1963 года в Москве и Ленинграде проходил фестиваль английской музыки. Там и прозвучала эта соната в их совместном исполнении.

Через год Бриттен снова посещает нашу страну, где у него завязываются дружеские отношения с Шостаковичем, Ростроповичем и Вишневской. Бриттен даже встречает новый 1965 год на даче у Шостаковича. Дружба с великими советскими музыкантами приносит свои творческие плоды. Бриттен сочиняет виолончельный концерт и посвящает его Мстиславу Ростроповичу. Для Галины Вишневской появляется цикл песен на стихи Пушкина. Шостаковичу посвящается опера «Блудный сын», а Шостакович в свою очередь посвящает Бриттену свою Четырнадцатую симфонию.

Бенджамин Бриттен писал в разных музыкальных жанрах, но больше всего любил оперу. Первая из них – «Питер Граймс» – появилась в 1945 году, последняя – «Смерть в Венеции» - за три года до смерти в 1973 году. И затем композитор на протяжении всей жизни сочиняет для музыкального театра. Среди самых известных его опер «Поругание Лукреции», «Альберт Херринг», «Билли Бадд», «Поворот винта» и «Сон в летнюю ночь».

Текст: Алёна Оганесян