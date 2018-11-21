Нинель Ткаченко - советская вердиевская певица

Выразительность, теплота и искренность исполнения отличали её искусство. 21 ноября исполняется 90 лет со дня рождения известной российской оперной певицы, народной артистки СССР Нинель Александровны Ткаченко.

Репертуар Нинель Ткаченко охватывает 25 ведущих сопрановых партий в русских и зарубежных операх, 8 из которых принадлежат перу Верди. Они принесли артистке заслуженную славу вердиевской певицы. Но и другие её роли были не менее заметными: она создала полные драматизма образы Татьяны в «Евгении Онегине» и Лизы в «Пиковой даме» Чайковского, Наташи в «Русалке» Даргомыжского.

В 1976 году на оперном фестивале в Венгрии Нинель Ткаченко с огромным успехом выступила в роли Абигайль в опере Верди «Набукко» и стала первой советской исполнительницей этой партии.

Нинель Александровна была ведущей солисткой Львовского, Минского, Одесского театров оперы и балета, Большого театра СССР, а с 1981 года – солисткой Московской филармонии. Также певица увлеченно работала и в камерном жанре. В её обширном концертном репертуаре были редко исполняемые оперные арии, романсы и народные песни. Нинель Ткаченко сделала множество записей, вошедших в золотой фонд Всесоюзного радио.

Много сил и времени она отдавала педагогике: руководила вокальной мастерской Концертного объединения Московской филармонии.

Выдающиеся заслуги Нинель Ткаченко отмечены высокими наградами – она народная артистка СССР, кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Фонд имени Чайковского наградил её памятным знаком «Золотой Аполлон» «... за святое служение искусству».

Текст: Татьяна Тимофеева