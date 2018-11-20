Яков Израилевич Зак: умный и тонкий художник

«Совершенно бесспорно, что он представляет собой крупнейшую музыкальную величину», — так писали в 1937 году о двадцатичетырёхлетнем Якове Заке. 20 ноября исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося российского пианиста.

Окончив Одесскую консерваторию, Зак поступил в аспирантуру к Генриху Нейгаузу. Во время болезни педагога занимался у Константина Игумнова. Успех к молодому пианисту пришел на Третьем конкурсе Шопена в Варшаве, когда после выступления Заку аплодировали все члены жюри. Победа на том состязании сразу сделала пианиста известным в музыкальном мире. Он начал концертировать, его имя стало регулярно появляться на страницах газет. Испытание славой Яков Зак выдержал с достоинством, сумев до конца жизни сохранить неповторимый «интеллектуальный» стиль игры, который восхищал и восхищает не одно поколение музыкантов.

Репертуар Зака был необычайно широк. Помимо классиков и романтиков, Яков Израилевич очень любил исполнять современную ему советскую музыку. На его концертах очень часто можно было услышать Прокофьева ‑ «Мимолетности», «Сарказмы», Второй и третий концерты, некоторые сонаты. Очень часто Зак становился первым исполнителем сочинений таких композиторов, как Кабалевский, Шамо, Чулаки, Белый, Коваль, Левитин... А однажды пианист дал концерт, программа которого полностью состояла из советской музыки.

Текст: Наталия Сергеева