Обреченная стать звездой

Она вышла на сцену Большого театра, когда ей было пять лет. Тогда она еще не знала, что ждет впереди. Одной из самых ярких балерин современности Илзе Лиепа 22 ноября исполняется 55 лет.

Она начала сольно выступать в Большом театре сразу после окончания балетной школы. В её репертуаре как всемирно известные композиции, так и поставленные специально для нее балетные номера.

Илзе играет в драматических спектаклях и кинофильмах, участвует в телешоу, ведет теле и радиопрограммы. Сейчас у балерины собственная хореографическая студия с филиалами в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Текст: Наталия Сергеева