Мемориальная доска Георгию Свиридову

В честь композитора, народного артиста CCCР Георгия Свиридова в Москве завтра, 20 сентября, торжественно откроют мемориальную доску. Её установят на Большой Грузинской, на доме, где жил знаменитый музыкант. По этому поводу завтра на волнах радио «Орфей» каждый эфирный час будет открывать музыка Георгия Васильевича.

Георгий Свиридов — один из самых выдающихся деятелей культуры и искусства 20 века. Его творчество — живое воплощение истинно русских традиций. Неслучайно композитора называют народным, ведь в музыке Свиридова каждый находит отражение собственных чувств, мыслей и мечтаний.