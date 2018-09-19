«Коппелия» в НОВАТе

Самую ожидаемую балетную премьеру нового сезона НОВАТа покажут 22 и 23 сентября. Спектакль Лео Делиба «Коппелия» представят в постановке известного балетмейстера Михаила Мессерера. Здесь органично сочетаются классическая хореография и современные сценические решения. В этом нашли своё воплощение идеи художника Вячеслава Окунева и режиссёра Глеба Фильштинского. В основе сюжета — новелла Гофмана «Песочный человек». Это история о юноше, влюбившемся в механическую куклу, созданную искусным мастером Коппелиусом. Создатель одновременно и любит и испытывает своих кукол-артистов. Балет «Коппелия», которому почти 150 лет, до сих пор остаётся одним из самых любимых и популярных произведений.

Текст: Марина Сёмина