Проект «Alumni» объединил консерватории России

Лучшие выпускники консерваторий России нынешнего года выступили на главной концертной площадке страны. В Большом зале Московской консерватории 18 сентября впервые состоялся проект «Alumni». Для всех участников гала-концерта, приехавших из разных городов страны, это первый выход на прославленную сцену.

Выпускница Казанской консерватории Эльвира АВЗАЛОВА: «Это мой дебют в Большом зале. Буду петь каватину Людмилы из оперы „Руслан и Людмила“. Ощущения восхитительные, божественные, не передать словами! Хочется быстрее на сцену!»

Проект «Alumni» уникальный, аналогов в мире нет. Авторы идеи — профессор Всеволод Задерацкий и пианистка Екатерина Мечетина.

Екатерина МЕЧЕТИНА: «Однозначно будем развивать проект. Его надо сделать традиционным. Но для начала нам надо добиться участия ещё двух консерваторий, которые в этом году не представлены — Магнитогорской и Петрозаводской. По каким-то своим причинам они не откликнулись. Но уже и так получается достаточно крупный формат. Если говорить вообще обо всех музыкальных вузах, я думаю, в таком случае нужно делать многодневный фестиваль. Не знаю пока, оправдано это будет или нет. Мы проанализируем с профессором Задерацким. Этот проект не только моя идея. Мы посмотрим, сделаем выводы.

Мне кажется, художественный уровень очень достойный. Честно говоря, мы боялись. Это же немного „коты в мешке“ — не мы выбирали участников концерта, а учёные советы вузов, и можно было ожидать чего угодно. Но сейчас мне кажется, что у нас уровень очень достойный. Я получаю удовольствие от того, что я слышу.

Для пилотного проекта не так легко было собрать публику. Тут с двух сторон можно посмотреть: стакан наполовину полон или наполовину пуст? Вот и Большой зал Московской консерватории наполовину полон или наполовину пуст? Я считаю, что для пилотного проекта он у нас более чем наполовину полон. И я вижу счастье на лицах участников. Для них это не только серьёзная строчка в биографии, это для самооценки, для внутреннего состояния очень важная победа».