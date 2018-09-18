Таких людей уже не осталось...

Старейшему преподавателю фортепиано в Российской академии музыки имени Гнесиных, Вере Дмитриевне Нырковой, 17 сентября исполнилось 100 лет.

Среди её друзей и знакомых много выдающихся музыкантов. Например, Николай Метнер, Владимир Софроницкий и Александр Гольденвейзер.

Вера Дмитриевна искренне любит своё дело, до сих пор преподает в Гнесинке и ведёт концерты в Доме ученых. Удивительный, светлый и искренний человек!



С юбилеем, дорогая Вера Дмитриевна!!!



P.S. Поздравить лично эту чудесную женщину можно сегодня, 18 сентября, в Шуваловской гостиной РАМ имени Гнесиных. Начало в 15:00 (мск).