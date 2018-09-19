Зигмунд Краузе – «мотор музыкального авангарда»

«Феномен современного музыкального искусства», «мотор музыкального авангарда» - так называют польского композитора и пианиста Зигмунда Краузе, который сегодня, 19 сентября, отмечает 80-летие.

Франция оценила его ещё в середине 60-х, предоставив выпускнику варшавской музыкальной академии Шопена правительственную стипендию для обучения у знаменитого парижского педагога Нади Буланже.

Краузе первым создал жанр музыкальной инсталляции, вместе с известными польскими архитекторами он соединил музыку и скульптурную пластику.

У Краузе много наград: Серебряный крест за заслуги перед Польшей, Золотой крест ЮНЕСКО, премия министерства культуры Польши и другие.

В 1967 году Зигмунд Краузе основал ансамбль Warsztat Muzyczny (Музыкальная мастерская), исполнявший сочинения современных композиторов.

На «Радио Франс» Краузе вёл еженедельную программу, посвященную авангардной музыке.

Сегодня Зигмунд Краузе концертирует, проводит мастер-классы, возглавляет жюри престижных международных фестивалей по всему миру.

Текст: Алёна Оганесян