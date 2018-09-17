В эфире: Неделя скрипки на радио «Орфей»

В Санкт-Петербурге стартовал Международный скрипичный фестиваль «Ауэр. Наследие». Ежедневно, начиная с 17 сентября, в 17:30 на радио «Орфей» будет выходить «Дневник фестиваля». Вместе с Татьяной Цветковской и Ольгой Кордюковой мы окажемся в гуще событий грандиозного скрипичного праздника, побываем в лучших концертных залах Санкт-Петербурга и услышим молодых музыкантов и прославленных мэтров.

В рамках фестиваля пройдет скрипичный конкурс, где в числе специальных наград будет вручен Приз радио «Орфей».