В Лондоне вручили престижные музыкальные награды

Неэми Ярви за выдающиеся заслуги всей жизни получил премию Classical Music Awards, учрежденную британским изданием Граммофон. Симфонический оркестр Сиэттла по версии этого влиятельного журнала стал лучшим музыкальным коллективом года, в 2018 —ом не оказалось равных британской скрипачке Рэйчел Поджер. Главная же награда— за лучшую запись года — досталась оперной постановке "Троянцев" Берлиоза с участием Страсбургского филармонического оркестра под управлением Джона Нельсона и солистов Джойс ДиДонато, Майкла Спайрза и Мари-Николь Лемьё. Церемония престижной премии Gramophone Classical Music Awards, которую иногда называют Британская Грэмми, состоялась 13 сентября в Лондоне. Это одна из самых почетных наград в области звукозаписи. Присуждается с 1977 года.
Ирина Столярова