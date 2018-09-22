Скромный виртуоз

Если бы в Антарктиде жили композиторы, их музыку обязательно виртуозно и со вкусом исполнил бы Генрик Шеринг. Он считал своей важной миссией пропаганду новой музыки самых разных стран и направлений. 22 сентября исполняется сто лет со дня рождения знаменитого скрипача.

Его репертуар был поистине уникальным. Антология произведений Моцарта и Бетховена органично перемежалась с опусами современных бразильских, мексиканских, израильских и европейских авторов. Чтобы лучше понять природу мексиканской музыки, скрипач изучал латиноамериканский фольклор.

Шеринг был очень образованным, знал семь языков и в начале Второй мировой, работая переводчиком в правительстве Польши, помог сотням польских беженцев перебраться в Мексику. Вскоре переезжает туда и сам, целиком посвящает себя преподаванию. Когда Артур Рубинштейн, гастролируя в Мексике, услышал игру Шеринга, то сразу предложил ему выступать ансамблем, тем самым открыв миру имя этого музыканта.

«Он знает много „секретов“ и „чудес“ скрипичной техники, но не выставляет их напоказ», — писали о Шеринге в прессе. Музыкант не гнался за внешним блеском и виртуозным репертуаром, но был одинаково убедителен и в произведениях Брамса, и в концертах Паганини.

Текст: Наталия Сергеева