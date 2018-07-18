Сколько стоит восковая скульптура Караяна

В обычной черной водолазке, а не концертном смокинге встречает новая восковая фигура Герберта фон Караяна посетителей венского музея Мадам Тюссо. Маэстро держит в руке дирижерскую палочку, которая замерла в позиции ауфтакт — чуть- чуть воображения, и музыка тут же зазвучит. Над скульптурой великого артиста работали два десятка художников. Например, чтобы сделать знаменитую шевелюру маэстро, пришлось к голове прикреплять каждый волос по отдельности. На это ушло полтора месяца. Ювелирная работа над восковым образом Караяна обошлась в 200 тысяч евро.

Ирина Столярова