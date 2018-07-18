Концерт памяти Хворостовского в Красноярске

Концерт памяти Хворостовского пройдёт в Красноярске 26 августа. Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, Борислав Струлев выступят в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра. Вечер состоится на площади Мира, где будет также предусмотрена специальная гостевая зона. Вход в неё обойдётся не менее 10 тысяч рублей. Собранные средства направят в Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского для оказания помощи детям-подопечным Русфонда и красноярского благотворительного фонда "Счастливые дети". Для остальных гостей вход будет свободным.

по материалам ТАСС Алёна Оганесян