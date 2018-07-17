Пещерная опера

Мраморные скалы горного парка в Карелии вновь станут природными декорациями для музыкального фестиваля Ruskeala Symphony. Ореn air , дебютировавший в прошлом году, пройдет на этот раз в конце августа с 24 по 25 августа. Впервые здесь ожидают зарубежных артистов. Расширили не только географию участников. Программы впечатляют жанровым многообразием — инструментальная музыка барокко, джаз, оперная классика. Звезды будут блистать на сцене Итальянского карьера. Его уникальную акустику протестируют баритон Московского Театра "Новая опера" Василий Ладюк, солистка Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева, трубач Сергей Накаряков.

Ирина Столярова