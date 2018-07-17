Медленная музыка

Новый концертный зал и медленная музыка без перерыва: пианист Антон Батагов и оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса выступят 8 декабря в «Зарядье». Программу «Медленная музыка. Рояль и оркестр» создали к Дягилевскому фестивалю 2015 года и исполнили только один раз. Теперь музыкантам предстоит повторить этот проект на инновационной концертной площадке. В списке сочинений — концерты для фортепиано или клавира с оркестром: Бах, Гайдн, Моцарт, Батховен, Григ, Равель и Рахманинов. Напомним, что всю информацию о событиях в «Зарядье» теперь можно получить на официальном сайте зала.

Текст: Наталья Михайлова

Пресс-служба концертного зала "Зарядье.