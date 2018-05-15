Мир в самом себе

«Самым знаменитым деятелем музыки, живописи, хореографии» считал Сергей Дягилев композитора и дирижёра Николая Черепнина. 15 мая — 145 лет со дня его рождения.

Будущий композитор родился в Петербурге в старинной дворянской семье. С отличием окончил Петербургскую консерваторию в классе Римского-Корсакова. Благодаря семейным связям Черепнин вошел в кружок, группировавшийся вокруг Бенуа и Дягилева, — будущий «Мир искусства». В нём он стал «экспертом» по музыкальной части.

В начале века Николай Николаевич работал с Бенуа и Фокиным над постановкой балета на собственную музыку «Павильон Армиды», который представили в Мариинском театре в 1907 году. В 1909–1914 годы Черепнин — ведущий дирижёр дягилевских «Русских сезонов» в Париже, в частности под его управлением проходит первый, триумфальный сезон. Для дягилевской антрепризы он пишет и два балета — «Нарцисс и Эхо», «Маска Красной смерти», который так и не поставили. Впоследствии Черепнин перерабатывает его в симфоническое произведение «Судьба».

После 1914 года дирижирует отдельными спектаклями антрепризы в Европе, а в 1921-ом эмигрирует во Францию. Концертирует в разных странах как дирижёр, в том числе с исполнением собственных произведений; пишет и аранжирует балетную музыку для разных антреприз (среди них для труппы Анны Павловой).

Черепнин — один из основателей и педагогов Русской консерватории в Париже (в 1925-1929 и 1938-1945 — директор). С 1937 возглавляет попечительский совет издательства «М.П. Беляев в Лейпциге», способствует распространению за рубежом русской классической музыки и изданию новых произведений композиторов-эмигрантов.

Долгие десятилетия имя Черепнина не появлялось на театральных и концертных афишах, сочинения его не издавали. В этом он разделил судьбу многих русских художников, после революции оказавшихся за рубежом.

«Постарайся стать вне времени и пространства. Забудь о мире и стань миром в самом себе», — говорил Николай Черепнин.