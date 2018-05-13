Яркость, драматизм, эмоциональность

«Проста до гениальности» — говорили о его музыке критики. 13 мая — 95 лет со дня рождения выдающегося композитора, трёхкратного обладателя кинопремии «Ника» Исаака Шварца.

Его преподавателем стал сам Дмитрий Шостакович. Именно в годы обучения в Шварце проявились все те качества, которые выделяли его в плеяде отечественных композиторов — яркость, драматизм, эмоциональность.

Творческий путь Исаака Иосифовича начался в 1954 году с Симфонии фа минор, а уже через год его принимают в Союз композиторов СССР.

Автор балетов, симфонических и камерных произведений, Шварц стал знаменит, прежде всего, благодаря музыке, написанной к известным отечественным кинофильмам. В его фильмографии более 110 лент, многие из которых вошли в золотой фонд кинематографа: «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Блондинка за углом», «Братья Карамазовы», «Живой труп», «Дикая собака Динго», «Соломенная шляпка», «Дерсу Узала»... Исаак Иосифович успел поработать едва ли не со всеми лучшими отечественными режиссёрами, а его произведениями дирижировали знаменитые маэстро, среди которых Юрий Темирканов, Эмин Хачатурян, Александр Лазарев, Владимир Понькин, Евгений Колобов, Вахтанг Джордания, Марк Эрмлер.

Особую роль в жизни композитора сыграли дружба и долголетнее плодотворное сотрудничество с поэтом Булатом Окуджавой, на стихи которого Шварц написал 32 песни и романса. В 2000 году его наградили Царскосельской художественной премией «За уникальное собрание романсов на стихи русских поэтов XIX–XX веков».