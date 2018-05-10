Максиму Шостаковичу – 80

Говорят, природа на детях отдыхает. Однако Максим Шостакович опроверг эту поговорку, став знаменитым дирижёром, бережно хранящим память об отце. 10 мая исполняется 80 лет Максиму Дмитриевичу Шостаковичу.

Заниматься дирижированием он начал сначала в Ленинграде у Николая Рабиновича, затем в Москве под руководством Александра Гаука и Геннадия Рождественского. «В 1946 году отец взял меня на репетицию Восьмой симфонии под управлением Евгения Мравинского, и образ дирижёра, который, простите за банальное слово, „лепит“ музыку, и Мравинский за пультом так повлияли на меня, что с тех пор я решил стать дирижёром», — рассказывает Максим Шостакович.

С 1964 года он работал ассистентом Вероники Дударовой в Московском симфоническом оркестре, а с 1965-го — ассистентом Евгения Светланова. Затем возглавил Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Много гастролировал в разных странах. После иммиграции в США Максим вернулся в Санкт-Петербург, где живёт с женой и детьми, объясняя это тем, «чтобы дети росли в русской культуре, ощущали себя настоящими русскими».

Основу репертуара Максима Дмитриевича составляет симфоническое наследие великого отца. Он сделал несколько записей, в том числе всех симфоний Дмитрия Дмитриевича — полный комплект — с Пражским симфоническим оркестром. С 1979 года выступает как оперный дирижёр, среди постановок ― оперы его отца «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда».

Максим Шостакович: «У меня такое ощущение, что музыку создаёт Бог, а великие композиторы — это пророки. Они записывают уже сочинённую Богом музыку. Между прочим, в письмах отца это есть. Он пишет: „Ночью спал и услышал часть симфонии. Встал утром, записал“».

10 мая «Вечерний «Орфей» в рубрике «Великие юбилеи» к 80-летию Максима Дмитриевича Шостаковича транслирует концерт Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением маэстро. В программе произведения Дмитрия Шостаковича: Праздничная увертюра, Концерт №1 для фортепиано с оркестром (солист Пётр Лаул) и Симфония №15. Запись из Большого зала Санкт-Петербургской филармонии от 25.09.2002 года. Начало в 21:00 (мск).