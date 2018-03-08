Музыка на грани

Новый цикл программ "Музыка на грани" начнётся в эту пятницу на радио "Орфей". Первый выпуск мы посвящаем творчеству Мишеля Леграна. Прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром. Автор цикла - музыкант и продюсер Евгений Кобылянский называет это произведение одной из вершин композиторского творчества.





Евгений КОБЫЛЯНСКИЙ: "Потрясающие виды лавандовых полей в Провансе, удивительные мосты в провинции Бордо, всю красоту, какая есть во Франции - мсье Легран собрал в этом концерте всё".



«Музыка на грани» на радио «Орфей» в эту пятницу, 9 марта, в 9 вечера по московскому времени.