Вальсы и любовь

Музыка на грани

Новый цикл программ "Музыка на грани" начнётся в эту пятницу на радио "Орфей". Первый выпуск мы посвящаем творчеству Мишеля Леграна. Прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром. Автор цикла - музыкант и продюсер Евгений Кобылянский называет это произведение одной из вершин композиторского творчества.



Евгений КОБЫЛЯНСКИЙ: "Потрясающие виды лавандовых полей в Провансе, удивительные мосты в провинции Бордо, всю  красоту, какая есть во Франции - мсье Легран собрал в этом концерте всё".

«Музыка на грани» на радио «Орфей» в эту пятницу, 9 марта, в 9 вечера по московскому времени. 

 

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