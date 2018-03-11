"Гнесин джаз Голос – 2018"

Фестиваль-конкурс «GNESIN-JAZZ-VOICE-2018» пройдет с 13 по 15 марта. Выступления, мастер-классы и конференции состоятся в залах Российской академии музыки имени Гнесиных. Завершится фестиваль 15 марта награждением победителей и заключительным мастер-концертом «GNESIN-JAZZ-VOICE – THE BEST!» – «ГНЕСИН-ДЖАЗ-ГОЛОС – ЛУЧШЕЕ!».

Среди жюри фестиваля-конкурса – Анатолий Кролл (джазовый дирижёр, композитор, пианист, аранжировщик, художественный руководитель-продюсер фестиваля) и Валерий Гроховский (пианист, композитор, заведующий кафедрой инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных). 12 марта в 16:00 они в прямом эфире радио «Орфей» расскажут о предстоящем событии.