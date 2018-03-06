За звездами в Новосибирск

Звезды мировой музыки проведут в Новосибирске мастер-классы. Проект Транссибирского арт-фестиваля «Просто общайся со звездой» откроется 7 марта в Большом зале ДК «Энергия» мастер-классом пианиста Константина Лифшица - одного из лучших интерпретаторов музыки Иоганна Себастьяна Баха. Худрук фестиваля Вадим Репин считает образовательную программу важной составляющей «Транссиба».

Вадим РЕПИН: "Образовательная составляющая вовсе не означает, что кто-то едет чему-то учиться. Мне кажется, новые идеи должны рождаться в общении. Общество сегодня настолько быстро меняется, что можно и не догнать: меняются технологии, меняются средства, меняется отношение, меняется скорость. Если находиться в одной профессии энное количество лет, порой можно просто не успеть, можно остаться на поколения сзади".

Организаторы Транссибирского арт-фестиваля запланировали также мастер-классы Вадима Репина, Антона Бараховского, Ильи Короля, Максима Рысанова и других музыкантов. Вход на все мастер-классы свободный.