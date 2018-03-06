Бенефис Екатерины Березиной

классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва состоится 13 марта. На сцене Государственного Кремлевского дворца зрители увидят «Ромео и Джульетту» Сергея Прокофьева — знаковый балет для выдающейся балерины. В нем она исполнит партию Джульетты, которая признана одной из лучших работ в ее репертуаре.

Екатерина Березина — балерина с уникальным дарованием. Тонкое чувство стиля позволяет с равным совершенством исполнять как классические балеты, так и современные хоpеогpафические произведения. За свою карьеру Екатерина Березина блистала в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Травиата», «Жар-птица», «Спартак», «Спящая красавица», «Весна священная», «Коппелия» и других знаковых постановках Театра классического балета.

7 марта Екатерина Березина – гостья радиостанции «Орфей». Эфир в 16:00 (мск).