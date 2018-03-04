Рыжий монах

«Когда достаточно одной скрипки, не используют две», – говорил Вивальди — создатель жанра инструментального концерта, родоначальник оркестровой программной музыки. 4 марта исполняется 340 лет со дня рождения композитора.

Его называют «итальянским Бахом», он – один из крупнейших представителей эпохи барокко. Вивальди был посвящён в духовный сан, и за цвет волос композитора прозвали «рыжим монахом».

За 63 года жизни музыкант написал около 800 произведений, включая оперы, хоры, более 500 концертов для различных инструментов и оркестра. Талантливый композитор-новатор, виртуозный скрипач, блестящий дирижёр и педагог, он оставил после себя не только богатейшее творческое наследие, но и много загадок, многие из них не раскрыты до сих пор.

После смерти Вивальди о нём забыли почти на 200 лет. Лишь в 20-е годы XX века итальянский музыковед Джентили обнаружил уникальную коллекцию манускриптов композитора. С этого времени начинается подлинное возрождение былой славы Вивальди. А ведь в своё время концерты Вивальди служили образцом для Локателли, Тартини, Леклера, Бенды и многих других музыкантов. Великий Бах «для удовольствия и поучения» собственноручно переложил для клавира 6 скрипичных концертов Вивальди, из 2-х сделал органные концерты и один переработал для 4-х клавиров.

Вивальди был смелым новатором, например, он ввёл в оркестр духовые инструменты, которые тогда считались пригодными только для исполнения военных маршей. Также композитор отличался недюжинной работоспособностью и за пять дней мог с легкостью написать трехактную оперу. Самые знаменитые его концерты «Времена года», получившие всемирное признание, сопровождались краткими стихами, описывающими сезонные зарисовки, которые Вивальди постарался повторить в своей музыке.