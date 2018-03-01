Томас Квастхофф в России

Трехкратный обладатель Grammy бас-баритон Томас Квастхофф даст в России два концерта. Выступления пройдут в Мариинском театре 26 марта и в Концертном зале имени Арнольда Каца 28 марта в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Вместе со своим квартетом певец исполнит джазовую программу.

«Томас – не только выдающийся музыкант, один из эталонов мировой сцены, обладатель уникального голоса, но и удивительный, очень мудрый человек, – говорит художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин, – Он излучает любовь к миру, у него прекрасное чувство юмора, особая энергетика в общении с залом. Мне кажется, все те испытания, через которые ему пришлось пройти, позволили ему понять жизнь глубже и лучше, чем многим другим. Каждый его концерт открывает слушателям что-то важное в них самих, нам всем есть чему у него поучиться».