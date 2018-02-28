Любовь по-испански

Испанские страсти, любовь и ревность, интриги и загадочная история, ведущая к счастливому финалу — в субботу, 3 марта, в Московском театре оперетты состоится премьера мюзикла Александра Клевицкого «Собака на сене».

В основе постановки — пьеса известного испанского драматурга ХVII века Лопе де Вега. Режиссер-постановщик, Заслуженная артистка России Татьяна Константинова воплотила на сцене хорошо знакомую зрителям историю о любви знатной дамы Дианы де Бельфлор и ее секретаря Теодоро. Графиня не может любить простолюдина, но и полюбить другую она ему не позволит. Их словесные поединки заканчиваются то признанием в любви, то ссорой, и только хитрость преданного слуги помогает влюбленным преодолеть все препятствия.

Музыка Александра Клевицкого, Заслуженного деятеля искусств, руководителя одного из музыкальных коллективов радио «Орфей» — Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева — полна юмора, света, энергии и нежности. На сцене зазвучит акустическая гитара, страстные мелодии которой — лейтмотив мюзикла, его эмоциональная основа.

Темпераментные танцы, поставленные Заслуженной артисткой России Ириной Корнеевой, создадут атмосферу знойной Испании.

Масштабные декорации художника Виктора Архипова переносят героев спектакля из замка графини де Бельфлор на тенистые аллеи парка и жаркие улицы испанского города, в котором происходят захватывающие события. Стилизованная эпоха Возрождения возникает и благодаря роскошным, расшитым золотой нитью костюмам Светланы Логофет.

В роли гордой и капризной Дианы — Народная артистка России Елена Зайцева и Василиса Николаева, а страстного возлюбленного Теодоро сыграют Павел Иванов и Леонид Бахталин.

Композитор Александр КЛЕВИЦКИЙ: «Мне очень повезло, потому что я встретил замечательного талантливого человека — Татьяну Викторовну Константинову, режиссёра-постановщика. Таня зарядила меня этой идеей, и мы работали вдвоём, очень быстро. Партитура к этому мюзиклу была написана буквально за полтора месяца. Несмотря на то, что премьера спектакля состоится сейчас, 3 марта, партитура была готова года полтора назад.

Великолепный сюжет, литературный материал Лопе де Вега мы оставили в сохранности, но Татьяна Константинова написала стихи для музыкальных номеров к этому мюзиклу. И мне очень было легко писать музыку под эти стихи. Мы работали днями и ночами. Я надеюсь, что-то у нас получилось.

В моём музыкальном образовании получился пробел. К сожалению, когда в 70-е годы на экраны вышел фильм „Собака на сене“, я его не видел — я ездил на гастроли. Так получилось, что я его посмотрел только после того, как написал музыку. У Геннадия Гладкова замечательная музыка к фильму. Но она совершено не пересекается с той музыкой, которую сочинил я. Два разных композитора, по-разному мы всё увидели.

В моей музыке к этому мюзиклу очень много испанских народных песен, которые я переработал. И на основе этого материала рождались и свои мелодии, и аранжировки, стилизованные под испанскую музыку.

Мы объявили конкурс, просмотрели и прослушали много гитаристов, которые умеют играть в стиле фламенко. Мы выбрали музыканта, который блестяще владеет гитарой. В одном из номеров — „Турецком танце“ он будет играть на народном турецком инструменте уд. Гитарист присутствует как актёр на сцене. Его образ с гитарой олицетворяет Испанию, душу главных героев.

Мы с Татьяной Константиновой очень благодарны Владимиру Тартаковскому, художественному руководителю и директору Театра оперетты, который поверил в нас и вкладывает душу, для того, чтобы этот спектакль был осуществлён».