Мировая победа Свердловской филармонии

У коллектива Свердловской филармонии большой праздник — проект «Концертный зал без границ» стал Чемпионом Международного конкурса на соискание наград WSIS (World Summit on the Information Society / Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества) Организации Объединенных Наций. Чемпионы конкурса WSIS отправятся в Женеву, где 20 марта объявят победителей в каждой из 18 категорий творческого соревнования.

Директор Свердловской филармонии Александр КОЛОТУРСКИЙ: «Мы попали в мировое информационное пространство, и наш проект вошёл в список лучших проектов седьмого конкурса».

В «Концертном зале без границ» участвует весь филармонический коллектив. Благодаря проекту выступления екатеринбургских музыкантов смогли увидеть жители удалённых населённых пунктов Свердловской области.