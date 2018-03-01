Bach-fest начинается

Первый месяц весны в Свердловской филармонии – время музыки Иоганна Себастьяна Баха. Екатеринбург встречает традиционный Международный музыкальный Bach-fest.

Тема фестиваля этого года – "Иоганн Себастьян Бах и его современники". Восемь фестивальных вечеров посвятят музыке композиторов эпохи барокко. Их исполнят два оркестра, хор, органисты и солисты. Большинство произведений прозвучит впервые.

Арт-директор фестиваля Тарас БАГИНЕЦ: «Творческое наследие Баха огромно: это пятьдесят полновесных томов. Но в ходе регулярных филармонических сезонов звучит лишь небольшая часть этих произведений. Звучат известные хиты, написанные для органа, некоторые оркестровые сюиты и фортепианные произведения. Задача фестиваля –познакомить со всем многообразием музыки Иоганна Себастьяна Баха. Мы стараемся как можно чаще и больше исполнять его духовные кантаты, его ораториальные сочинения. У нас есть возможность исполнять Баха на прекрасном клавесине.

Участники нашего фестиваля – известнейшие исполнители и интерпретаторы Баха из Европы и России. Каждый год у нас выступают лауреаты международного конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха в разных дисциплинах. Каждый год наш фестиваль посещают дирижеры-интерпретаторы музыки Баха, которые готовят программы с Уральским молодежным симфоническим оркестром или с Уральским академическим филармоническим оркестром, с хорами. Фестиваль живет полноценной полнокровной жизнью, пользуется огромным вниманием слушателей, практически все концерты проходят при аншлагах. И я уверен, что музыка Иоганна Себастьяна Баха будет еще очень долго популярна, а наш фестиваль ожидает долгая и счастливая жизнь. Все вместе будем слушать музыку Баха, узнавать ее, восхищаться и получать удовольствие».

Bach-fest откроется 1 марта программой Уральского академического филармонического оркестра и Симфонического хора филармонии под управлением Ханса-Йорга Альбрехта. Слушатели помнят его по третьему фестивалю, когда маэстро руководил исполнением баховских «Страстей по Иоганну».

Многообещающим вечером станет программа с участием солистки Пермского театра оперы и балета и оркестра MusicAeterna певицы Елизаветы Свешниковой, а также контратенора из Санкт-Петербурга Сергея Ванина. Вместе с артистами Московского ансамбля духовых инструментов L'esprit du vent, солистами оркестров Свердловской филармонии и органистом Тарасом Багинцом они исполнят духовные кантаты Иоганна Себастьяна Баха.

Для юных и непрофессиональных слушателей подготовили концерт «Про орган и Иоганна Себастьяна Баха», где вместе с комментариями прозвучит несложная для восприятия музыка. В день рождения композитора, 21 марта, в Екатеринбурге выступят лучшие европейские органисты. Среди них - первая россиянка, получившая "бронзу" Международного баховского конкурса органистов в Лейпциге Алина Никитина, которая сейчас совершенствует мастерство в Швейцарии.

Кульминацией камерных программ Баховского фестиваля станет концерт выдающегося московского виолончелиста Александра Князева, который подготовил программу из шести виолончельных сюит Баха. Уникальный виолончельный вечер состоится 19 марта в Большом зале Филармонии.

Концерт 24 марта целиком состоит из нежной, негромкой, но очень эмоциональной баховской музыки. В нем прозвучат сонаты для клавесина и скрипки, клавесина и флейты, трио-сонаты.

Завершат фестиваль «концерты в концерте». В последний день марта в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра и солистов под управлением Алексея Доркина прозвучат четыре инструментальных концерта Иоганна Себастьяна Баха и его современника Георга Фридриха Генделя.

В этот раз Bach-fest впервые шагнет за пределы Екатеринбурга. Концерты состоятся в городских филармонических залах региона – в Ревде, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Алапаевске, а также в Инновационном культурном центре Первоуральска. Слушателей Свердловской области ждет новая встреча с Тарасом Багинцом и цифровым органом «Монарх», региональный гастрольный тур которого ежегодно организует Свердловская филармония. С 2018 года «Передвижной органный зал» станет для жителей области проводником в мир Баховского фестиваля.