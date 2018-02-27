Музыка в верхах: «монологи» Маслеева

«Большой пианист будущего» - так журналисты называют известного своей скромностью Дмитрия Маслеева. 26 февраля он выступил на очередной встрече Сенаторского клуба Совета Федерации «Музыка в верхах». Вечер прошёл в Музее современной истории России. Особая программа «Фортепианные монологи» раскрывает западную музыкальную традицию в экспромтах Шуберта и глубину русской души в пьесах Чайковского из опуса 72.

Три года назад Дмитрий Маслеев стал лауреатом международного конкурса Чайковского. Каждую неделю пианист гастролирует по разным странам. Рабочие будни музыканта можно увидеть и в его фотоснимках. Визуальное искусство и архитектура – давние увлечения Дмитрия. Однако он признаётся, что во время исполнения произведений мыслит исключительно музыкальными категориями.