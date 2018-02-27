С днём рождения, Лариса Абисаловна!

Поздравляем Ларису Гергиеву с днем рождения! Выдающийся деятель музыкального искусства, прославленный вокальный концертмейстер, знаменитый педагог, народная артистка России Лариса Абисаловна Гергиева – настоящий подвижник, человек невероятной увлеченности и широты интересов.

Мы гордимся тем, что на протяжении многих лет радио «Орфей» и Ларису Гергиеву связывают не только профессиональные, но теплые дружеские отношения. Искренне желаем Ларисе Абисаловне новых творческих свершений, вдохновения, душевных сил и здоровья!

Напоминаем, что сегодня, 27 февраля, в эфир выйдет авторская программа Ларисы Абисаловны "Я - концертмейстер". Начало, как обычно, в 15:30 (мск).