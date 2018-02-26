Не везёт мне с критиками!

Большой симфонический оркестр продолжает цикл, соединивший письма и музыку великих композиторов. В письмах Моцарта, Бетховена, Чайковского немало горьких страниц: творческие неудачи, обиды на бездарную критику, неуверенность и разочарования. Эти строки не только помогают глубже понять внутренний мир гения, но, по мнению артиста Театра Вахтангова Алексея Гуськова, раскрывают загадки партитур.

Алексей ГУСЬКОВ: «Когда я сталкиваюсь с письмами, сопоставляю их с теми произведениями, которые были написаны в этот период, то по-новому открываю для себя композитора. Иллюстрация из прошлого цикла, когда мы с Владимиром Ивановичем Федосеевым делали Бетховена – знаменитая тема Пятой симфонии была написана, когда он начал глохнуть. И в это время он написал свое завещание. Это очень важно и познавательно».

22 апреля в завершении цикла «Чайковский. Письма к тебе…» прозвучит Шестая симфония композитора.