"Reminescenza" Людмилы Берлинской

Фирма «Мелодия» представляет новый альбом пианистки Людмилы Берлинской «Reminescenza» («Воспоминание»). Пластинка своего рода личная исповедь. В альбом вошли произведения, которые сыграли важную роль в жизни пианистки.

Людмила Берлинская – представительница выдающейся музыкальной династии, ансамблевый партнер Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Юрия Башмета, Виктора Третьякова и многих других крупнейших музыкантов прошлого и нынешнего столетий. Артистка завоевала известность и уважение на мировой классической сцене своим мастерством, искренностью и артистизмом.

21 февраля в 16:00 в прямом эфире радио «Орфей» Людмила Берлинская расскажет о своём новом альбоме.